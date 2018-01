Actualidade

A multinacional canadiana Roadis notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) da compra da Auto Estradas do Oeste, segundo um aviso da AdC, tornando-se proprietária de metade da Auto Estradas do Atlântico (concessionária da A8 e da A15).

A Autoestradas do Oeste detém 50% das Autoestradas do Atlântico, concessionária da A8 e A15, e 65% das Autoestradas do Litoral Oeste, que opera o IC2, IC9 e IC36.

No aviso, assinado na passada sexta-feira, e hoje publicado, a AdC informa os interessados na operação de concentração da possibilidade de enviarem observações durante as próximas duas semanas, até 26 deste mês.