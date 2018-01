Actualidade

A banca espanhola aumentou em 23% a procura de financiamento de longo prazo junto do Banco Central Europeu (BCE) no fecho do ano de 2017, mas reduziu consideravelmente o de curto prazo depois da diminuição da tensão política na Catalunha.

O Banco de Espanha publicou hoje dados de fim do exercício de 2017 que revelam que as entidades bancárias espanholas tinham 170.445 milhões de euros em empréstimos de longo prazo no final de dezembro passado, mais 23% do que um anos antes, mas 0,2% menos do que no mês anterior.

Por outro lado, as necessidades de liquidez de curto prazo eram em dezembro de 96 milhões de euros, quase 15 vezes menos do que um ano antes, e mais de 4.000 milhões de euros menos do que em outubro, o auge da crise catalã com a fuga da sede social de centenas de empresas para outras regiões espanholas.