Actualidade

O primeiro-ministro insistiu hoje na necessidade de haver um "grande consenso" em torno do programa nacional de infraestruturas, para que a estratégia a adotar neste setor não esteja dependente dos ciclos políticos que se vão sucedendo.

"Era muito importante que o programa nacional de infraestruturas, que fosse construído com base nesta estratégia, vir a ser aprovado no quadro da Assembleia da República e com uma maioria de pelo menos dois terços, de forma a que possa ser objeto de um grande consenso nacional e deixemos de ter o debate das infraestruturas sujeito aos ciclos políticos que vão variando", desafiou.

António Costa, que está durante a manhã de hoje reunido com o Conselho Regional da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, para debater o Portugal 2030, considerou que o setor das infraestruturas assume uma dimensão importante na estratégia que vier a ser desenvolvida para o país.