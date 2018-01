Actualidade

O número de pessoas expostas a níveis de ruído prejudiciais à saúde aumentou para cerca de 430 mil à noite, estima a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), estimando uma diminuição quando os mapas e planos previstos forem concretizados.

O Relatório do Estado do Ambiente 2017 (REA), disponível no 'site' de internet da APA, indica que "cerca de 430 mil pessoas estejam expostas a níveis de ruído superiores ao limiar crítico no período noturno, sendo expectável que este número diminua quando todos os MER [Mapas Estratégicos de Ruído] e PA [Planos de Ação] estiverem executados".

Segundo dados da APA, em dezembro de 2013 eram cerca de 340 mil as pessoas expostas a ruído acima dos limiares fixados.