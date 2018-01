Actualidade

O ministro das Finanças, Mário Centeno, disse hoje, em Paris, que quer "uma Europa mais robusta e mais resistente a crises".

As declarações foram feitas aos jornalistas portugueses, depois da cerimónia de "passagem de testemunho" do Eurogrupo, que decorreu na embaixada de Portugal em Paris, em que recebeu a pasta de presidente do Eurogrupo do holandês Jeroen Dijsselbloem.

"É muito motivante aquilo que nos espera nos próximos dois anos e meio, mostraremos todo o empenho no processo de construção de uma Europa mais robusta e mais resistente a crises que é aquilo que os decisores políticos têm como obrigação fazer para com os seus cidadãos, numa relação transparente e que traga previsibilidade à vida de todos nós", afirmou.