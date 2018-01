Incêndios

A câmara de Proença-a-Nova está a disponibilizar no seu sítio da Internet os mapas das localidades do concelho com o objetivo de facilitar a identificação dos terrenos que têm de ser limpos, foi hoje anunciado.

"O Governo encurtou o prazo para 15 de março e isto acontece como força de pressão junto dos cidadãos para haver uma ação prática no território. Essa consciência temos que a ter todos, individualmente, porque somos proprietários, e a segurança dos aglomerados populacionais depende de se fazer agora a gestão de combustível", refere em comunicado o presidente da Câmara de Proença-a-Nova, João Lobo.

O autarca alerta os proprietários de terrenos que confinam com habitações ou aglomerados populacionais para a obrigatoriedade de fazerem a gestão de combustível numa faixa de 50 metros se for habitação isolada ou 100 metros se for aglomerado populacional.