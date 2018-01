Actualidade

O presidente da Associação Portuguesa de Bancos (APB), Faria de Oliveira, disse hoje no parlamento que a reestruturação da dívida pública "teria impactos imediatos gravíssimos", como a saída dos mercados, necessidade de recapitalização dos bancos e impactos nos depósitos.

"A reestruturação da dívida teria impactos imediatos gravíssimos", afirmou Faria de Oliveira numa audição no parlamento no âmbito do grupo de trabalho de avaliação do endividamento público e externo.

Entre os impactos enumerados pelo presidente da APB está uma "nova saída dos mercados, a necessidade de recapitalização dos bancos, requerendo recursos públicos", mas também "implicações nos depósitos" e, em "última análise" a saída da zona euro.