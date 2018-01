Actualidade

As empresas dos setores térmico, energético e do ambiente consideram que o anúncio de retomar as inspeções obrigatórias à qualidade do ar e agravar as sanções é "um apanhado de intenções" e sublinham que é preciso apostar na prevenção.

O anúncio do ministro do Ambiente "é pouco descritivo", "é um conjunto de intenções que tem pontos positivos, mas é preciso que a prioridade seja a prevenção", disse à Lusa o secretário-geral da Associação Portuguesa das Empresas dos Setores Térmico, Energético, Eletrónico e do Ambiente (APIRAC).