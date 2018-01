Actualidade

O ministro das Finanças e novo presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, disse, hoje, em Paris, que "Portugal tem imenso a ganhar" com "a superação de desafios" que o fórum informal dos ministros da zona euro tem pela frente.

As declarações foram feitas aos jornalistas portugueses, depois da cerimónia de "passagem de testemunho" do Eurogrupo, na embaixada de Portugal em Paris, em que recebeu a pasta de presidente do Eurogrupo do holandês Jeroen Dijsselbloem.

"Portugal tem, obviamente, imenso a ganhar - como todos os outros países - da superação destes desafios que agora enfrentamos e vamos dar o nosso melhor", afirmou Mário Centeno, depois de sublinhar que "é preciso estar preparado" para o cargo.