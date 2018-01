Actualidade

Mais de 80% das empresas dos setores da madeira, cortiça e papel em Portugal são microempresas, mas as unidades de grande dimensão agregam cerca de metade do volume de negócios, segundo dados de 2016 hoje divulgados pelo BdP.

De acordo com a análise feita pelo Banco de Portugal (BdP) à situação económica e financeira daquele setor entre 2012 e 2016, no final deste ano 81% das 7.600 empresas existentes (2% das empresas em Portugal) eram microempresas, mas as grandes empresas (0,4%) agregavam 49% do volume de negócios.

Já as pequenas e médias empresas (PME) eram mais relevantes quando considerado o número de pessoas ao serviço, com 58% do total do setor.