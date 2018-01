Actualidade

O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, mostrou-se hoje muito preocupado com a possibilidade de Portugal não conseguir cumprir as exigências impostas pela União Europeia relativamente à recolha seletiva obrigatória de biorresíduos.

"O pior que podemos ter é uma exigência que sabemos à partida que não vamos conseguir atingir. É mesmo muito desmotivador quando assim se começa", afirmou o governante em Tondela, durante uma cerimónia no Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos da Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão.

Em declarações aos jornalistas, o ministro explicou que a intenção da União Europeia é ter "a recolha seletiva à porta de todas as casas até ao ano de 2023", o que "Portugal vai ter muita dificuldade em poder cumprir".