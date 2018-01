Actualidade

A Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Barreiro realiza no sábado uma concentração contra o encerramento da estação dos Correios do Lavradio, no Barreiro, uma das 22 que a empresa prevê encerrar em todo o país.

De acordo com Antonieta Fortunato, da Comissão, a área geográfica do lavradio tem 10 mil utentes que, com o encerramento dos CTT, vão ter de se deslocar ou ao centro do Barreiro ou à Baixa da Banheira, já no concelho da Moita.

O concelho do Barreiro, com cerca de 80 mil habitantes, ficará apenas com duas estações de Correios, uma no centro da cidade e outra na Quinta da Lomba, na freguesia de Santo André, acrescentou.