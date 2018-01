Actualidade

O treinador de futebol do Benfica respondeu hoje a Sérgio Conceição, quando foi acusado por este de falta de coerência e comparado a um boneco, afirmando que não ultrapassa os limites, nem falta ao respeito a ninguém.

"Este episódio, e que fique claro, não começou aqui, mas da minha parte vai terminar já hoje", começou por dizer, depois da acusação do treinador do FC Porto no passado domingo, referindo-se à falta de coerência de Rui Vitória.

"Não sou um boneco comandado, como outros, que me fazem lembrar um boneco que o meu filho tem lá em casa e que tem um botão para o modo agressivo e outro para o modo padre. É para o Rui Vitória, é", tinha referido o treinador dos 'dragões'.