Um incêndio num edifício de habitação no centro de Santo Tirso, distrito do Porto, provocou hoje dois feridos que tiveram de ser transportados para o Centro Hospitalar do Médio Ave, disse à agência Lusa fonte dos Bombeiros Tirsenses.

O alerta foi dado pela 15:45, tendo acorrido ao local para combater as chamas na casa antiga com dois pisos, 48 operacionais apoiados por 18 viaturas, mantendo-se a esta hora a luta contra o incêndio.

Ao todo são seis as corporações envolvidas: Tirsenses, Bombeiros Voluntários de Santo Tirso, Vila das Aves, Trofa, Ermesinde e de Moreira da Maia.