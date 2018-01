Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manteve hoje a vigência do acordo nuclear com o Irão, confirmando uma moratória às sanções contra Teerão, indicou a Casa Branca, sublinhando que esta "foi a última vez".

Trump tem vindo a anunciar que vai "rasgar" o acordo de 2015 - assinado entre o Irão, os EUA, a Rússia, a China, o Reino Unido, a França e a Alemanha - que pôs fim às sanções contra Teerão em troca de uma limitação ao programa nuclear iraniano.

A administração norte-americana terá de tomar nova decisão sobre se prescinde ou não das sanções contra Teerão em 60 dias. Até lá, disse um alto responsável dos EUA, Washington pretende "trabalhar com os parceiros europeus" sobre novos termos do acordo, para endurecer as condições do texto de 2015.