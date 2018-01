Actualidade

O secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, defendeu hoje que "este é o momento" para o Governo passar das palavras aos atos e alterar a legislação laboral, exortando o PS a encontrar soluções com os partidos à esquerda.

Arménio Carlos falava aos jornalistas no final do plenário nacional de sindicatos da CGTP, em Lisboa, que reuniu quase 700 dirigentes e ativistas sindicais, que aprovaram as linhas estratégicas da intersindical para 2018.

"Este é o momento para falar e para se concretizar" as alterações à legislação laboral, afirmou o líder da CGTP, lembrando que o Governo disse que a discussão iria ser feita na Concertação Social, mas ainda não apresentou nada em concerto.