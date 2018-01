Actualidade

O Paços de Ferreira anunciou hoje a chegada do técnico João Henriques, que representava o Leixões, da II Liga, para substituto de Petit, numa breve informação publicada na página oficial do clube da I Liga de futebol.

"A direção do FC Paços de Ferreira informa que chegou a acordo com João Henriques - até ao momento treinador do Leixões SC - para orientar a equipa profissional do clube", confirma o clube pacense.

O Paços de Ferreira dá conta ainda que a apresentação da nova equipa técnica vai acontecer na segunda-feira no Estádio Capital do Móvel, em hora oportunamente a anunciar, "altura em que serão divulgados os pormenores da ligação do novo treinador aos castores".