A epidemia de sarampo em fevereiro de 2017, que causou um morto e infetou 56 pessoas, teve dois surtos com origens em diferentes subtipos do vírus que coincidiram no tempo, revelou à Lusa o presidente do laboratório de referência nacional.

Em entrevista à agência Lusa, o presidente do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) afirmou que, tecnicamente, não existiu um surto de sarampo, mas sim dois surtos.

Fernando Almeida referia-se à epidemia de sarampo, iniciada em fevereiro de 2017 e dada como terminada a 05 de julho do mesmo ano, que causou a morte de uma jovem que não estava vacinada e infetou 56 pessoas.