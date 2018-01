Actualidade

Os portugueses Caio, quartoquarto, Planeta Tundra, Jerónimo e Mathilda disputam hoje, em Lisboa, a final do Festival Termómetro, criado em 1994 e no qual participaram bandas e artistas como Ornatos Violeta, Capicua, Blind Zero, Mazgani e Whales.

A final decorre hoje à noite, no Cinema São Jorge, e terá os Pop Dell'Arte como convidados especiais.

Os cinco finalistas da edição deste ano do Termómetro foram escolhidos em cinco eliminatórias que decorreram em dezembro, no Fundão, no dia 01, na Moagem, no Porto, no dia 07, no Maus Hábitos, em Aveiro, no dia 08, no Teatro Aveirense e, em Lisboa, no dia 09, no Sabotage Club.