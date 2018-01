Incêndios

Duas associações de vítimas dos incêndios de outubro de 2017, na região Centro, criticam a alegada distância do poder central e asseguram que milhares de lesados ainda não receberam ajudas.

Ao assinalar "três meses da maior tragédia em destruição material que a região sofreu em séculos", a Associação das Vítimas do Maior Incêndio de Sempre em Portugal (AVMISP) insurge-se contra "a distância do poder político", quando "a falta de esperança cresce" no interior devastado pelos fogos de 15 e 16 de outubro de 2017.

"Sobra sempre a sensação de que continuamos entregues à nossa sorte", afirma à agência Lusa o empresário Luís Lagos, presidente da AVMISP, com sede em Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra.