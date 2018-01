Actualidade

As consultas de interrupção voluntária da gravidez no Hospital Santa Maria, em Lisboa, vão ser retomadas dia 01 de fevereiro, depois de terem estado suspensas por carência de enfermeiros especializados, segundo o hospital.

A informação foi dada à agência Lusa pelo presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte, a que pertence o Santa Maria, o maior hospital do país.

Contactado pela Lusa, Carlos Martins recordou que a interrupção da consulta esteve ligada com "menor capacidade de resposta aquando do movimento dos enfermeiros especialistas" em saúde materna e obstetrícia, que, alegando não serem pagos para o efeito, se recusaram a exercer funções na área da especialidade.