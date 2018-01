Actualidade

Pelo menos 200 dos cerca de 700 médicos recém-especialistas que aguardam há meses por um concurso já saíram para o estrangeiro ou para hospitais privados e parcerias público-privadas, segundo o Sindicato dos Médicos.

"O ministro da Saúde decidiu mentir e manipular a informação", afirma o Sindicato Independente dos Médicos numa nota divulgada hoje, na qual refuta as declarações de Adalberto Campos Fernandes que indicou no parlamento que os internos que já acabaram a especialidade e que aguardam concurso estão a trabalhar nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Em declarações à agência Lusa, o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM) afirmou que pelo menos 200 desses médicos recém-especialistas que aguardam há meses pela abertura de um concurso já saíram do sistema.