Actualidade

O atleta do Benfica Samuel Barata venceu hoje o campeonato nacional de estrada, conquistando o primeiro título da carreira, com Inês Monteiro (Sporting) a conquistar o quinto da carreira, 13 anos depois do último.

O fundista dos 'encarnados' cumpriu os 10 quilómetros da prova em 29.36 minutos, sete segundos a menos do que Rui Pedro Silva (Sporting), segundo classificado, com Rui Pinto (Benfica) a fechar o pódio com um tempo de 29.48.

Barata, que em 2017 tinha sido terceiro classificado, já havia conquistado a São Silvestre de Lisboa em 30 de dezembro, na sua primeira participação na corrida.