Actualidade

A presidente do CDS, Assunção Cristas, disse hoje esperar que o PSD possa rever a sua posição quanto à Lei do financiamento dos partidos.

Em dia de escolha do novo líder do PSD, seu anterior parceiro de coligação, a líder centrista voltou a criticar "a negociação feita à porta fechada" sobre o financiamento partidário, e desafiou o PSD a rever a sua posição em relação ao limite do financiamento privado.

Assunção Cristas lamentou que António Costa não lhe tenha dado resposta quando o interpelou no parlamento sobre o assunto e hoje venha dizer que a sua posição é de que a solução é para manter.