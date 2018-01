Actualidade

O tetracampeão em título Benfica venceu hoje por 3-1 no reduto do Sporting de Braga e ascendeu, provisoriamente, ao segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, em encontro da 19.ª jornada.

O argentino Salvio, aos 11 minutos, o brasileiro Jonas, que apontou o 21.º tento na prova, aos 64, e o mexicano Raúl Jiménez, aos 90+1, selaram o triunfo dos 'encarnandos', o primeiro e terceiro após assistências do argentino Cervi.

Com este resultado, o Benfica passou a somar os mesmos 43 pontos do Sporting e menos dois do que o FC Porto, formações que ainda não aturam na ronda, enquanto o Sporting de Braga, pelo qual marcou Paulinho, aos 74 minutos, manteve-se em quarto, com 37.