Explosão/Tondela

O primeiro-ministro já falou com o presidente da Câmara de Tondela sobre o incêndio desta noite numa associação em Vila Nova da Rainha, estando a ser acionados "todos os meios", disse à agência Lusa fonte oficial do Governo.

Segundo a mesma fonte do executivo, estão a acompanhar as consequências do incêndio, que até ao momento já terá provocado pelo menos oito mortos, serviços dos ministérios da Administração Interna, da Saúde e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

O incêndio ocorreu durante um jantar numa associação recreativa naquela localidade, causando ainda pelo menos 36 feridos, entre graves e ligeiros, de acordo com o oficial de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) Paulo Santos.