PSD

Lisboa, 13 jan - Pedro Passos Coelho já felicitou o seu sucessor na liderança do PSD, Rui Rio, que venceu as eleições direitas de hoje, tendo o ainda presidente social-democrata falado também com o candidato derrotado, Pedro Santana Lopes.

Fonte do gabinete do PSD adiantou à agência Lusa que o líder social-democrata "já falou" com os dois candidatos à sua sucessão no partido, tendo felicitado o vencedor, Rui Rio.

O ex-presidente da Câmara do Porto Rui Rio foi hoje eleito presidente do PSD com 54,37% dos votos, com uma diferença de cerca de 10 pontos percentuais para Pedro Santana Lopes, informou o partido.