PSD

O presidente eleito do PSD, Rui Rio, venceu no sábado as eleições diretas em 13 das 23 estruturas do PSD, enquanto Santana Lopes foi o mais votado em 11, disseram à Lusa fontes sociais-democratas.

O antigo autarca do Porto venceu em cinco das seis maiores estruturas em termos de votantes e Santana Lopes em apenas uma, na Área Metropolitana de Lisboa, a segunda maior distrital, com 57% dos votos. Em contrapartida, Rio ganhou no Porto, com 58% por cento dos votos, Aveiro, com 62%, Braga, 53,5%, Madeira, perto de 54%, e Vila Real, com quase 66%.

Rui Rio venceu ainda em Bragança, com 58% dos votos, Faro (53,7%), Guarda (52%), Leiria (59%), Santarém (60%), Viana do Castelo (64%) e Viseu (64,5%).