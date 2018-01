Explosão/Tondela

O Governo apresentou as condolências aos familiares e amigos das vítimas do incêndio de sábado à noite numa associação recreativa de Vila Nova da Rainha, concelho de Tondela, que fez pelo menos oito mortos.

"O Governo apresenta as mais sentidas condolências aos familiares e amigos das vítimas do acidente deste sábado em Vila Nova da Rainha", lê-se numa nota que vai ser publicada no portal do executivo.

Na mesma nota, refere-se que o primeiro-ministro, António Costa, "tem estado em contacto permanente com o presidente da Câmara Municipal de Tondela" [José António Jesus] sobre as consequências do incêndio "e informou que todos os meios necessários foram imediatamente disponibilizados e acionados".