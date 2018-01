Actualidade

Os "largos milhares" de dependentes de heroína que começaram a consumir nos anos 80 e 90 colocam "novos desafios" ao sistema, porque estão a envelhecer e a precisar de cuidados específicos, disse à Lusa o diretor-geral do SICAD.

"Felizmente contribuímos para que se mantivessem vivos e não fossem ficando pelo caminho, mas estão a envelhecer e a precisar de cuidados", adiantou João Goulão, que falava à Lusa a propósito dos seis anos da criação do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD).

Para João Goulão, "os dependentes clássicos, os heroinómanos dos anos 80 e 90, que hoje estão com 50, 60, 70 anos, com as consequências do seu consumo a fazerem o seu percurso", em termos de saúde mental e física representam "um desafio importante" na área de intervenção das toxicodependências.