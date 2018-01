Actualidade

O Sindicato Independente dos Médicos exige que o Ministério da Saúde retome as negociações com os médicos, lamentando que desde a última greve em novembro não tenha havido qualquer contacto do Governo.

"Qual a razão para o ministro da Saúde se recusar a negociar com os sindicatos médicos?", questiona o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Roque da Cunha, em declarações à agência Lusa.

Na sexta-feira, os sindicatos médicos enviaram ao ministro da Saúde uma carta "a exibir o retomar das negociações".