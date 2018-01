Actualidade

Pelo menos duas pessoas morreram e 65 outras ficaram feridas no forte sismo que se fez sentir hoje de manhã no sul do Peru, informaram fontes oficiais.

O sismo ocorreu às 04:18 horas (09:18 em Lisboa) na região de Arequipa, sul do Peru, com uma magnitude entre os 6,8 e os 7,3 graus na escala de Richter, consoante as fontes.

O chefe do Instituto Nacional de Defesa Civil (Indeci) do Peru, Jorge Chávez, declarou à emissora RPP Noticias que as mortes ocorreram nas localidades de Yauca e Bella Unión. Já os feridos registaram-se nas províncias de Caravelí e Nazca, na região de Ica.