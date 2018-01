Actualidade

O treinador do Estoril Praia assumiu hoje que a sua equipa irá defrontar o FC Porto de forma aberta e motivada, no jogo da 18.ª jornada da I Liga de futebol, mesmo condicionada com várias lesões no plantel.

Na conferência de imprensa de antevisão ao desafio de segunda-feira com os 'dragões', a ideia de tentar jogar de igual para igual frente ao líder isolado ficou bem vincada pelo técnico Ivo Vieira.

"Vamos jogar com uma equipa muito forte, um adversário com valia, mas nós também temos as nossas armas. Se formos para o jogo para dar a bola ao Porto e defender a nossa baliza não vamos ser felizes nem crescer como equipa. Vamos potenciar os nossos jogadores", começou por garantir.