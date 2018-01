Explosão/Tondela

O ministro da Administração Interna (MAI) Eduardo Cabrita expressou hoje a solidariedade do Governo aos familiares das vítimas do incêndio que na noite de sábado matou oito pessoas numa associação recreativa do concelho de Tondela.

Numa intervenção, na manhã de hoje, durante a visita do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa à localidade de Vila Nova da Rainha, onde se localiza a associação afetada pelas chamas, Eduardo Cabrita expressou solidariedade em nome do primeiro-ministro e do Governo "a toda a população tão duramente atingida pela tragédia".

O ministro lembrou que o incêndio que fez oito mortos e várias dezenas de feridos" sucedeu a acontecimentos também ainda não totalmente superados no concelho de Tondela e região" adjacente, numa referência aos incêndios florestais de 15 de outubro.