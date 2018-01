Explosão/Tondela

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, agradeceu hoje a todas as "instituições intervenientes" que foram "inexcedíveis" na prestação do socorro após a explosão e incêndio em Tondela, no sábado, que provocaram oito mortos e, pelo menos 38 feridos.

Logo que chegou a Vila Nova da Rainha, no concelho de Tondela, distrito de Viseu, Marcelo Rebelo de Sousa - que chegou ao local às 12:15 acompanhado pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita - falou com o presidente da Câmara, José António Jesus, e com o comandante distrital de operações e socorro, a quem agradeceu.

"Muito obrigado. Foi realmente um trabalho muito concentrado, muito difícil e foi excecional. Todas as instituições intervenientes foram inexcedíveis, inultrapassáveis", disse Marcelo Rebelo de Sousa.