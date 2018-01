Explosão/Tondela

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pediu hoje à população de Tondela que não desmobilize e seja solidária com as vítimas do incêndio numa associação recreativa que fez pelo menos oito mortos e 38 feridos.

Numa intervenção pública, junto a uma capela de Vila Nova da Rainha, onde se localiza a associação, Marcelo Rebelo de Sousa dirigiu-se à assistência onde se incluíam alguns familiares e amigos das vítimas, lembrando que a primeira solidariedade na sequência do incêndio foi da população local, que acorreu na tentativa de socorrer quem tentava fugir das chamas.

"O primeiro sinal de solidariedade foi vosso e continua a ser vosso e aquilo que vos peço é que não desmobilizem. Há famílias com dor, há famílias - e ainda não passaram 24 horas - que não percebem o que aconteceu e estão sob choque, são amigos e amigas vossos", disse o chefe de Estado.