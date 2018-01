Explosão/Tondela

O presidente do Centro Hospitalar Tondela Viseu, Cílio Correia, defendeu hoje que deve ser equacionada a criação de uma unidade de queimados nesta instituição, para responder a situações como a do incêndio de Vila Nova da Rainha.

No hospital de Viseu encontram-se 13 pessoas que, no sábado à noite, ficaram feridas no incêndio ocorrido na Associação Cultural, Recreativa e Humanitária de Vila Nova da Rainha, no concelho de Tondela, mas outras tiveram de ser transferidas.

"O hospital não podia acolher tantos doentes, dado que tem um cirurgião plástico, mas não está a tempo inteiro e, portanto, colocava-nos alguns problemas de resposta", afirmou Cílio Correia aos jornalistas.