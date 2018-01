Actualidade

O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou hoje que constatou na Colômbia que há um "compromisso total" do Governo e da ex-guerrilha das FARC para "a construção da paz".

"Todos sabemos que um processo de construção da paz não é fácil, todos sabemos que há sempre dificuldades, obstáculos e até alguns boicotes. Há imperfeições e atrasos, mas para mim foi muito claro o compromisso total" das duas partes, disse Guterres, durante uma visita a Buenavista, uma comunidade do município de Mesetas, no centro do país.

Guterres, que se encontra em visita oficial à Colômbia, visitou o município de Mesetas para conhecer uma área em que estão a receber formação ex-combatentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) para a sua reintegração na sociedade e para se inteirar dos problemas da comunidade, bastante afetada pelo conflito armado.