Incêndios

Três meses após os incêndios que percorreram quase 180 quilómetros quadrados do concelho de Tondela, já estão em obra ou recuperadas 12 habitações, mas há ainda muito a fazer para reparar todos os danos deixados pelas chamas.

De acordo com os dados fechados até sexta-feira, foram atingidas pelas chamas 223 primeiras habitações, de um total de mais de quatro centenas (juntando segundas habitações e outras devolutas).

As duas freguesias mais afetadas neste concelho do distrito de Viseu foram Dardavaz, com 51 primeiras habitações, e Lajeosa do Dão, com 40.