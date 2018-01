Actualidade

A Coreia do Norte propôs hoje à Coreia do Sul uma nova reunião, ao mais alto nível, sobre a participação nos Jogos Olímpicos de Inverno que vão decorrer a partir do dia 09 de fevereiro na zona sul coreana de PyeongChang.

A delegação norte-coreana propõe a realização de uma nova reunião na próximo quarta-feira no Pavilhão da Paz, a sul da aldeia de Panmunjong, junto à fronteira que divide os dois países, disse hoje à EFE do Ministério para a Unificação do governo de Seul.

A nova proposta foi apresentada na sequência do encontro que decorreu hoje entre os dois países sendo que é previsível que Seul venha a aceitar a reunião de quarta-feira sobre a participação da Coreia do Norte.