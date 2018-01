Actualidade

O Instituto Nacional de Estatística (INE) angolano corrigiu hoje o valor das exportações agrícolas no terceiro trimestre de 2017, do crescimento inicial de 120 vezes para menos do dobro face aos três meses anteriores.

A informação consta de uma errata, publicada hoje pelo INE, à Folha de Informação Rápida do Comércio Externo do terceiro trimestre de 2017, alegando a ocorrência de "um erro na codificação de um produto do grupo combustível, com o código de produto agrícola", que resultou "no aumento do valor da exportação de produtos agrícolas em 21,2% em detrimento de combustível em 74,2%".

Na versão corrigida, Angola exportou produtos agrícolas no valor de 3.706 milhões de kwanzas entre julho e setembro de 2017 - contra os anteriores, que seriam históricos, 292.479 milhões de kwanzas (1.400 milhões de euros) -, neste caso um aumento de 53,2% face ao trimestre anterior, mas uma quebra de 26,3% tendo em conta o período homólogo de 2016.