Actualidade

Um sindicato médico pediu a intervenção do Presidente da República no caso do diretor do Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital Santa Maria, em Lisboa, que acusa de irregularidades e perseguição.

Numa carta enviada a Marcelo Rebelo de Sousa e hoje divulgada, o Sindicato dos Médicos da Zona Sul (SMZS) lembra que o atual diretor do Serviço de Otorrinolaringologia (ORL) do Hospital Santa Maria (HSM) está a ser investigado pelo Ministério Público (MP) "porque a sua nomeação viola a lei das carreiras médicas em vigor, que obriga que a nomeação seja a do médico com maior diferenciação técnico-científica".

Recorda ainda que a Ordem dos Médicos está igualmente a averiguar a situação, "alegadamente por prestação de informação curricular falsa, detetada pela própria Ordem, para a obtenção do título de Especialista".