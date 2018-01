Actualidade

Deputados da oposição são-tomense bloquearam hoje as três entradas que dão acesso ao parlamento em protesto contra a decisão do presidente deste órgão que proíbe a entrada das suas viaturas no local, disse à Lusa fonte parlamentar.

"Achamos que o despacho do Sr. Presidente da Assembleia Nacional é uma ilegalidade e estamos cansados de estar a permitir ilegalidades neste país e particularmente neste parlamento", disse a Lusa Gaudêncio Costa, deputado do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe - Partido Social Democrata (MLSTP-PSD), principal partido da oposição.

"Estamos cá, não vamos sair enquanto não for permitido o acesso às nossas viaturas, estamos dispostos a assumir as consequências dos nossos atos", acrescentou.