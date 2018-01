Actualidade

O construtor europeu de aviões Airbus terá que parar o programa do A380 se a transportadora Emirates não fizer uma nova encomenda, anunciou hoje o diretor comercial, John Leahy.

"Muito honestamente, se não chegarmos a um acordo com a Emirates", o principal cliente do gigante dos céus, "não haverá outra escolha senão parar o programa", respondeu Leahy, ao ser questionado sobre o futuro do aparelho, sem encomendas há dois anos, durante a apresentação do balanço comercial do grupo em 2017.

"Continuamos a negociar com a Emirates, mas honestamente eles são provavelmente, neste momento, os únicos em condições no mercado a encomendar um mínimo de seis (aviões) por um ano por um período de oito a dez anos", acrescentou, sublinhando "estar confiante" na possibilidade de chegar a acordo com a companhia do Golfo.