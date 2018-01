Actualidade

As forças de segurança senegalesas detiveram 20 suspeitos do massacre que, a 05 deste mês, vitimou 15 jovens em Casamança, província do sul do Senegal palco também de uma campanha secessionista, indicou hoje a imprensa local.

As detenções ocorreram ao longo do fim de semana e entre os suspeitos figuram uma mulher e quatro jovens, todas da localidade de Toubacouta (próximo de Ziguinchor, capital da província), acrescenta a imprensa.

A possibilidade de a responsabilidade recair sobre os rebeldes do Movimento das Forças Democráticas de Casamança (MFDC, que luta há 36 anos pela independência de província) foi levantada logo após o massacre, mas os secessionistas negaram qualquer envolvimento, ligando-o à exploração e tráfico de madeira na região.