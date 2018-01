Actualidade

A empresa britânica Gem Diamonds anunciou hoje a descoberta, no Lesoto, de um diamante de "excecional qualidade" com 910 quilates, sendo esta a quinta gema maior do mundo, informou a companhia num comunicado.

A pedra, que ainda não foi batizada, é Type Ila, uma categoria outorgada apenas a cerca de 2% dos diamantes, por ter uma extraordinária pureza e uma grande transparência ótica.

A sua cor é "D", totalmente incolor, o maior grau neste campo, porque é muito pouco frequente.