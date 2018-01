Actualidade

O Qatar desmentiu hoje ter enviado um avião de combate intercetar um aparelho dos Emiratos Árabes Unidos, numa altura em que se intensificam as tensões entre os dois estados.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do governo de Doha, Lulwa Al Khater, disse que a acusação sobre a missão de interceção do aparelho das linhas comerciais dos Emiratos Árabes Unidos é "totalmente falsa".

A declaração do porta-voz da diplomacia do Qatar foi difundida através da rede social Twitter.