A petrolífera norte-americana Anadarko anunciou estar em conversações com parceiros chineses para vender o gás de Moçambique, que a empresa diz ter uma localização privilegiada para fornecer os mercados asiáticos, em expansão no consumo de gás.

"Estamos em discussões com um conjunto de parceiros chineses, incluindo companhias petrolíferas nacionais e compradores independentes de Gás Natural Liquefeito", anunciou a companhia norte-americana, acrescentando que o aumento do consumo de gás no gigante asiático torna-o um mercado estratégico de longo prazo para o projeto de GNL liderado pela Anadarko".

Este aumento, comentou uma analista do setor na consultora BMI, pode favorecer a tomada de decisões de investimento nesta região africana, nomeadamente em Moçambique, uma das regiões do mundo mais férteis em gás natural.