Actualidade

Das seis vítimas do incêndio registado no sábado em Tondela, Viseu, que foram transportadas para unidades hospitalares do Porto, duas mantém-se com "prognóstico reservado" e quatro estão "clinicamente estabilizadas", disseram hoje fontes hospitalares.

Em declarações à Lusa, fonte das relações públicas do Hospital de São João informou hoje que estão naquela unidade hospitalar quatro doentes internados na sequência do incêndio de Tondela, "três deles estão clinicamente estabilizados" e um quarto doente está com "prognóstico mais reservado".

Para o Hospital de São João foram encaminhados diretamente de Tondela três vítimas do incêndio e uma quarta vítima foi transferida no domingo do Centro Hospitalar do Porto.