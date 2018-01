Actualidade

O sismo de magnitude 4,9 na escala de Richter ocorrido hoje, com epicentro a cerca de seis quilómetros de Arraiolos, no distrito de Évora, não causou danos, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Num novo comunicado, enviado às 12:10 de hoje, o IPMA informou que o sismo foi registado nas estações da rede Sísmica do Continente às 11:51 e teve epicentro a cerca de seis quilómetros a Norte-Nordeste de Arraiolos, no distrito de Évora.

"Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima IV (escala de Mercalli modificada) na região de Elvas", afirmou o IPMA, realçando que poderão ser emitidos novos comunicados se a situação o justificar.